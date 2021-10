Jungpolitikerin nach Sitzstreik – «Aktion ist inakzeptabel und sollte den Aktivisten in Rechnung gestellt werden»

Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen blockierten am Montag die Uraniastrasse in Zürich. Ein Passant regt sich auf.

Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen blockierten am Montag und Dienstag jeweils ab 12 Uhr mehrere Strassen in der Zürcher Innenstadt. Gestern wollten sie erneut mit einem Sitzstreik den Verkehr lahmlegen. Doch dazu kam es nicht. Die Stadtpolizei Zürich stoppte mehrere Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten am Zürcher Hauptbahnhof. « Im Sinne der Gefahrenabwehr wurden sie frühzeitig einer Personen- und Effektenkontrolle unterzogen und anschliessend weggewiesen » , heisst es in einer Mitteilung.