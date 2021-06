Das Knie auf dem Hals : Aktion von Berner Polizei weckt böse Erinnerungen

Bei einem Polizeieinsatz beobachteten Journalistinnen und Journalisten, wie ein Polizist sein Knie auf den Hals eines jungen Mannen drückt. Die Kapo erklärt sich.

Darum gehts Beim Berner Bahnhof kam es am Freitagmorgen zur Festnahme eines dunkelhäutigen, jungen Mannes.

Zufällig anwesende Journalistinnen und Journalisten beobachteten, wie ein Polizist sein Knie auf den Hals des Mannes drückte. Sie sprechen von «verstörenden Szenen».

Die Kapo räumt ein, dass beim Einsatz nicht alles wie geplant verlaufen sei.

Zehn Journalistinnen und Journalisten von «Bund» und «Berner Zeitung», die sich anlässlich einer Flyer-Verteilaktion vor der Heiliggeistkirche in Bern trafen, wurden am Freitagmorgen Zeugen einer Polizeiaktion. Wie der «Bund» schreibt, wollten der Polizist und die Polizistin einen dunkelhäutigen jungen Mann verhaften. Als dieser nicht habe ins Polizeiauto einsteigen wollen, sei es zum Gerangel gekommen, wobei der Polizist dem Mann das Knie in den Bauch gerammt habe.

Als der Mann bäuchlings auf dem Boden gelegen sei, habe der Polizist sein rechtes Knie auf den Hals des Mannes gelegt. Mit seiner freien Hand habe dieser ab und zu auf den Asphalt geklopft. Wenig später seien weitere Polizisten eingetroffen. Einer von ihnen habe den Mann, der eine blutende Wunde über dem Auge aufwies, in den Kastenwagen bugsiert. Er habe mit dem Kopf auf dem Kabinenboden aufgeschlagen und sei reglos liegen geblieben.

«Auf dem Hals knien geht gar nicht»

Unweigerlich fühlten sich die Journalistinnen und Journalisten an den Fall George Floyd erinnert, der bei seiner Festnahme letztes Jahr in den USA erstickte. Es seien «verstörende Szenen» gewesen und man sei sich einig gewesen, dass die Verhaftung «teilweise brutal abgelaufen» sei, berichtet die Zeitung. Auch Markus Mohler, Experte für Polizeirecht, sagt: «Auf dem Hals knien geht gar nicht.» Denn dadurch könne die Blutzufuhr zum Kopf unterbrochen werden. Aus seiner Sicht sei hier die Taktik der Fixierung falsch gewählt worden.

Die Berner Kantonspolizei hat auf ihrer Webseite eine ausführliche Stellungnahme zum Vorfall publiziert. Demnach sei der Mann wegen seines schwankenden Ganges sowie blutenden Verletzungen an Armen und Händen der Patrouille aufgefallen. Bei der Personenkontrolle habe er keinen Ausweis vorweisen können und «ein Säckchen mit Rückständen von weissem Pulver» bei sich getragen. Weil ein Delikt nicht habe ausgeschlossen werden können und sich die Kommunikation mit dem ausschliesslich Italienisch sprechenden Mann schwierig gestaltet habe, wurde entschieden, die weiteren Abklärungen auf einer Polizeiwache zu tätigen.

«Nicht ausgeschlossen, dass Knie verrutscht»

Nach anfänglicher Kooperation habe der Mann beim Anlegen der Handfesseln die Arme versperrt. Zu diesem Zeitpunkt habe er die Fesseln an einem Handgelenk getragen. «Für alle Beteiligten kann es gefährlich werden, wenn jemand mit einer offenen Handschelle am Handgelenk anfängt, herumzufuchteln», betont die Kapo. Deshalb habe man entschieden, den Mann zu Boden zu führen. Ein Polizist habe sich dabei an der Hand verletzt, was ein Festhalten mit dieser Hand verunmöglicht und es zusätzlich erschwert habe, «den sich nun körperlich und mit Klemmen zur Wehr setzenden Mann zu arretieren».

Die im Medienbericht beschriebene Fixierung mit dem Knie sei «nicht auf dem Hals, sondern im Bereich der Schultern oder des Kopfes vorgesehen. «Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass das Knie bei aktiver Gegenwehr verrutscht», so die Kapo. Das Einsteigen ins Patrouillenfahrzeug sei nicht wie geplant verlaufen, «da der Mann zu Fall kam und durch Einsatzkräfte nicht rechtzeitig aufgefangen werden konnte». Auf der Wache habe sich herausgestellt, dass sich der Mann illegal in der Schweiz aufhält. Nach den erfolgten polizeilichen Abklärungen sei er in medizinische Obhut übergeben worden.

Der verletzte Polizist habe sich in ärztliche Behandlung begeben müssen und wird mehrere Wochen ausfallen.

