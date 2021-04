Was wollen die Besetzenden?

Die Aktivisten und Aktivistinnen nannten sich «ZAD de la Colline», was so viel heisst wie «Verteidigungszone am Hügel». Das Kollektiv selbst nennt sich «Orchidee» – eine Referenz an die Blütenpracht im Gebiet. Die Demonstrantinnen und Demonstranten stammten nicht mehr nur aus der Romandie, sondern reisten auch aus der Deutschschweiz, dem Tessin und gar aus dem nahen Ausland an. Mit der Besetzung des Mormont-Hügels demonstrierten sie gegen den geplanten Ausbau einer Steingrube des Zement-Riesen Holcim. Einsprachen von Umweltorganisationen haben ihre Wirkung verfehlt – ein Bundesgerichtsentscheid ist noch hängig.