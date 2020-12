Tony Chung : Aktivist in Hongkong wegen Entwürdigung der chinesischen Flagge verurteilt

Der Hongkonger Aktivist Tony Chung wurde zu einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt. Der 19-Jährige soll gegen das Versammlungsverbot verstossen haben und die chinesische Flagge entwürdigt haben.

In Hongkong ist ein 19-Jähriger am Dienstag wegen Entwürdigung der chinesischen Flagge und wegen Verletzung des Versammlungsverbots zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der 19-jährige Tony Chung ist der erste Vertreter der Demokratie-Bewegung, der nach dem neuen Sicherheitsgesetz verurteilt wurde, das Peking Ende Juni über die Sonderverwaltungszone verhängte. Chung muss damit rechnen, dass er in einem späteren Verfahren wegen «Sezession» zu einer lebenlangen Haftstrafe verurteilt wird.

China will Einfluss auf Hongkong ausweiten

Die Führung in Peking will nach eigenen Angaben mit den drakonischen Bestimmungen des Sicherheitsgesetzes «Ordnung und Stabilität» in Hongkong wiederherstellen, wo es monatelange Proteste der Demokratie-Bewegung gegeben hatte. Chung wurde im Oktober vor dem US-Konsulat in Hongkong festgenommen und befand sich seitdem in Haft.