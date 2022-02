China – Aktivist spurlos verschwunden  – Schweiz wirft China Zensur vor

Der Rechtsanwalt Tang Jitian (53) äusserte sich in der Vergangenheit kritisch über den Zustand der Menschenrechte im Land. Nun ist er verschwunden. Die Schweizer Botschaft forderte in den sozialen Medien eine Aufklärung des Falls – und wurde dafür zensiert.

Darum gehts Die offizielle Schweiz beschwert sich auf Twitter über die chinesischen Behörden.

Grund für die diplomatische Verstimmung ist das Verschwinden des Menschenrechtsaktivisten Tang Jitian (53).

Tang wurde Ende 2021 mutmasslich von den Sicherheitsbehörden entführt. Diese sollen auch einen Social-Media-Post der Schweizer zensuriert haben.

Der chinesische Menschrechtsaktivist Tang Jitian (53) wird seit über zwei Monaten vermisst. In der Angelegenheit hat sich vergangene Woche auch die Schweizer Botschaft in Peking eingeschaltet. «Heute vor zwei Monaten ist der Menschenrechtsanwalt Tang Jitian kurz vor seiner Teilnahme an einer Feier zum Tag der Menschenrechte in Peking verschwunden. Wir fordern die unverzügliche Offenlegung seines Aufenthaltsorts und Zugang zu seiner Familie und juristischen Beistand», schrieb die Schweizer Botschaft in Peking am 10. Februar auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo und auf Twitter.

Am Donnerstagmorgen (Schweizer Zeit) posteten die Botschaftsverantwortlichen dann auf Twitter, dass ihr ursprünglicher Post verschwunden sei. «Unser Weibo-Beitrag mit derselben Nachricht wurde rund 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung zensiert.» Gegenüber den Tamedia-Zeitungen bestätigt ein Botschaftssprecher die Echtheit des Tweets. Offenbar mutmasst man in der Botschaft, dass die chinesischen Behörden den Weibo-Eintrag entfernten.

Fall weckt Erinnerung an Fall von erfundenem Schweizer Wissenschaftler

Der 53-jährige Rechtsanwalt Tang gilt als kritische Stimme in China. Er setzte sich unter anderem für religiöse Minderheiten oder Opfer von Landenteignungen ein. Auch veröffentlichte er Fälle von Folter in chinesischen Gefängnissen. 2014 ist er gemäss eigenen Angaben selbst Opfer davon geworden, nachdem er verhaftet worden war. «Während der Haft wurde ich an einen eisernen Stuhl gefesselt, ins Gesicht geschlagen, auf meine Beine geschlagen und mit einer gefüllten Plastikflasche so stark auf den Kopf geschlagen, dass ich bewusstlos wurde», berichtete Tang gegenüber Amnesty International.

Grund für sein Verschwinden dürfte gemäss ausländischen Medien wie «The Guardian», Tangs kritische Haltung gewesen sein. Zeitlich sei es durch die derzeit stattfindenden Olympischen Winterspiele in Peking zu erklären. So wollten die chinesischen Behörden negative Berichterstattung derzeit um jeden Preis verhindern. Letztmals ins Blickfeld der Öffentlichkeit geriet der Rechtsanwalt im Sommer 2021, als die Behörden ihm die Ausreise aus dem Land verweigerten. Tang wollte zu diesem Zeitpunkt nach Japan reisen, wo seine schwerkranke Tochter sich befand. Am 10. Dezember verlor sich dann seine Spur – seither hat man nicht mehr von ihm gehört.

Es droht eine Eskalation der Beziehungen zwischen der Schweiz und China. Bereits im vergangenen Sommer meldete sich die Schweizer Botschaft nämlich wegen Falschmeldungen in China zu Wort. In den dortigen Medien machten zu diesem Zeitpunkt Berichte über einen Schweizer Wissenschaftler mit dem Namen Wilson Edwards die Runde, der widerlegt haben sollte, dass Corona aus einem chinesischen Labor entsprungen sei. «Forscher Wilson Edwards dringend gesucht», hiess es damals sarkastisch auf dem Botschafts-Twitter-Kanal.