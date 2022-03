Flüchtlingsheim geplant : Aktivisten besetzen Prachtvilla von Putins Ex-Schwiegersohn in Frankreich

Zwei russische Aktivisten sind in Biarritz in eine Villa eingedrungen, die Wladimir Putins früherem Schwiegersohn gehört. Ihr Ziel: Den Prachtbau als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge zu nutzen.

Die Villa Altamira in Biarritz an der Küste des französischen Baskenlandes kann sich sehen lassen: Der vierstöckige Bau, dessen Wert auf drei Millionen Franken geschätzt wird, verfügt laut der «Bild» -Zeitung über acht Zimmer, drei Bäder, einen 2000 m² grossen Garten mit Pool und nicht zuletzt über eine grosszügige Terrasse mit prachtvollem Blick auf den Atlantik.

Von dieser Terrasse aus liessen der Baske Pierre Haffner von der ukrainischen Vereinigung Svoboda und Sergei Saweliew am Sonntag die ukrainische Flagge wehen. Die beiden Aktivisten hatten sich am Sonntag Zugang zur Villa verschafft und sofort die Schlösser auswechseln lassen. Der Grund: Die Villa soll Kirill Schamalow (40) gehören, einem milliardenschweren russischen Oligarchen und früherem Ehemann von Wladimir Putins Tochter Katerina Wladimirowna Tichonowa (35). Das Paar trennte sich 2017.

Haffner gab an, er wolle den Landsitz in «Villa Ukraine» umbenennen und Menschenrechtsaktivisten und Anwälte damit beauftragen, mit der Stadtverwaltung von Biarritz Kontakt aufzunehmen. Ziel der Aktivisten ist es, das Haus als Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge zu nutzen.

2013 jüngster Milliardär Russlands

Schamalow ist nicht der einzige russische Oligarch mit Immobilienbesitz in Frankreich. Vor allem die Côte d'Azur gilt als beliebtes Refugium – oder besser galt: Laut der Zeitung «Nice-Matin» sollen sich viele wohlhabende Russen von dort abgesetzt haben. Und von vielen wurden mittlerweile ihre Immobilien und Luxusjachten beschlagnahmt oder blockiert. Allein in Biarritz würden laut französischen Quellen drei Häuser mit der Familie von Putin in Verbindung gebracht.

Auch in London Oligarchen-Haus besetzt

Wenige Stunden später kam es auch in London zu einer ähnlichen Aktion: Wie die «Daily Mail» berichtet, drangen mindestens fünf Aktivistinnen und Aktivisten kurz nach Mitternacht in ein Haus am Belgrave Square ein und hängten Slogans und die ukrainische Flagge am Balkon auf. Das Haus, mit einem Wert von rund 60 Millionen Franken angeblich das teuerste Reihenhaus Londons, gehört dem von Grossbritannien sanktionierten Ölmilliardär Oleg Deripaska. Auch hier forderten die Aktivisten – die sich selbst nach dem russischen Anarchisten Nestor Machno (1888 – 1934) «Machnovisten» nennen – die Umfunktionierung des Hauses in ein Flüchtlingsunterkunft. Und auch in diesem Fall beendete die Polizei die Aktion.