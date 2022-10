Klimaaktivisten: Uni-Professorin klebt sich auf Strasse fest – LKW fährt fast in Demonstranten

Julia Steinberger, Professorin an der Uni Lausanne, nahm an der Autobahnblockade in Bern teil.

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Organisation Renovate Switzerland setzten sich am Dienstagmorgen beim Wankdorf auf die Strasse und blockierten diese mit Kartonplakaten. In einem News-Scout-Video ist zu sehen, wie Einsatzkräfte der Kantonspolizei die Aktivistinnen und Aktivisten an den Strassenrand schleifen.

Schliesslich sei die Polizei eingetroffen und habe die blockierenden Leute weggeschleift. «Sobald sie jedoch an den Rand gezogen worden sind, stehen diese auf und setzen sich wieder auf die Strasse», so der News-Scout.

Uni-Professorin klebt sich fest

Die Aktion ist die fünfte Blockade-Aktion von Renovate Switzerland in dieser Woche. Unter anderem in Lausanne und Zürich fanden bereits Strassenblockaden statt. Wie die Organisation in einer Medienmitteilung schreibt, nahm auch Julia Steinberger, Forscherin für ökologische Ökonomie an der Universität Lausanne, an der Aktion teil. Sie war eine von zwei Personen, die sich auf dem Asphalt festklebten.