Renovate Switzerland: Aktivisten blockieren die Strasse und werden von Autofahrern weggetragen

Am Samstagnachmittag blockieren Klimaaktivistinnen und -aktivisten die Mont-Blanc-Brücke in Genf.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten blockieren am Samstag ab 14 Uhr die Mont-Blanc-Brücke in Genf. Zuvor hatten sie bereits in verschiedenen Städten Strassen blockiert. Renovate Switzerland schreibt in einer Medienmitteilung: «Die Sympathisanten standen wütenden Autofahrern gegenüber, die versuchten, sie wegzutragen.» Passanten hätten das Geschehen beobachtet und gar applaudiert. Später seien diese von der Polizei weggeschickt worden.