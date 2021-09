Unterstützung von Vettel - Aktivisten demonstrieren mit Velo-Rennen gegen Formel-1-GP

Unter dem Motto «no bullshit, now to zero» planen die Aktivisten und Aktivistinnen deshalb ein «Formel 0»-Rennen durch das Küstenstädtchen Zandvoort. Wie viele Personen effektiv an dem Protest teilnehmen werden, ist noch unklar. Die Organisatoren und Organisatorinnen bitten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sich als Tiere zu verkleiden und eine «Formel 0»-Flagge mitzubringen.

Unterstützung von Vettel

Als 2019 bekannt wurde, dass Holland wieder ein Rennen durchführen wird, nahmen die Beschwerden und Klagen zu. Erst am Donnerstag wurde ein Verfahren wegen zu hoher Stickstoff-Emissionen von dem Gericht in Haarlem abgewiesen. Dennoch bleibt der Klimaschutz wohl auch in Zukunft ein Brennpunkt in der Formel 1.