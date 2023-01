Lützerath wird geräumt – Klimaaktivsten müssen weg

Die Polizei begann am Montag, die geplante Räumung vorzubereiten.

Die Vorbereitungen für die Räumung begannen am Montag.

Das von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen soll geräumt werden. Erste Vorbereitungen begannen am Montag. Die Polizei sperrte alle zum Dorf führenden Zugangsstrassen. Die Ortschaft ist nur noch zu Fuss erreichbar. Dazu räumten die Sicherheitsbeamten von den Aktivistinnen und Aktivisten gebaute Barrikaden ab. Die effektive Räumung soll nicht vor dem 10. Januar beginnen.

Die Polizei hofft auf eine friedliche Räumung

Das Schicksal von Lützerath sorgt seit längerem für Konflikte zwischen Politik und Klimaschützerinnen und Klimaschützern. Das Dorf ist verknüpft mit den Debatten um einen Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland insgesamt. Mona Neubaur, die Grüne Wirtschafsministerin von Nordrhein-Westfalen, sagte gegenüber dem Bayrischen Rundfunks, dass kein Weg an der Räumung vorbeiführe.