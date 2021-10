«Inakzeptable Luftqualität» – Aktivisten fordern besseren Corona-Schutz in SBB-Zügen

«Die SBB muss für einen möglichst sicheren ÖV sorgen», sagt Markus Leutwyler. Er will sich für bessere Luftqualität in Zügen einsetzen, damit das Corona-Übertragungsrisiko beim Pendeln kleiner wird.

Man führe regelmässig umfangreiche Messungen durch, so SBB-Sprecher Oli Dischoe dazu: «Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden dazu prüfen unsere Fachleute seriös.»

Gerade während Stosszeiten misst Markus Leutwyler oft schlechte Luftqualität in SBB-Zügen.

Oft wird das Coronavirus über kleinste Tröpfchen in der Luft, sogenannte Aerosole, übertragen. In Innenräumen ist die Infektionsgefahr darum viel grösser als draussen. Gerade in voll besetzten Pendlerzügen ist das gemäss einer neu formierten Aktivistengruppe ein Problem.