Aktivisten führen Weltpresse an der Nase herum

Die Meldung über einen 22-Jährigen, der nach zwölf Schönheitsoperationen ums Leben gekommen ist, ging weltweit durch die Medien. 200’000 Dollar soll er ausgegeben haben, um weniger westlich auszusehen und in seiner Wahlheimat Südkorea als Schauspieler durchstarten zu können, so hiess es.

Webseite der PR-Firma existierte

In der Mitteilung stand, dass der 22-Jährige am 23. April in einem koreanischen Krankenhaus verstorben sei. Die Webseite der besagten Firma existierte zwar, jedoch bestanden viele Ungereimtheiten. Als der Sender versuchte, das Unternehmen über die angegebene Nummer anzurufen, antwortete niemand. Später erhielt der Sender von der Nummer eine SMS, in der stand: «Wtf do you want» – zu Deutsch: «Was zum Teufel willst du.»