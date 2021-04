Aktivisten-Gruppe schaltet Alkohol-Werbung für Minderjährige auf Facebook

Werbung für Freischaltung genehmigt

Möglich war dies, da die Altersgruppe der 13- bis 17-Jährigen für Werbezwecke laut dem Bericht von Reset Australia in dieselben Interessensgruppen wie Erwachsene aufgeteilt werden können. So konnte die Organisation beispielsweise erkennen, dass von den 740’000 australischen Minderjährigen, für welche die falsche Site potenziell Werbung schalten durfte, 14’000 Jugendliche Interesse an Glücksspiel gezeigt hatten, oder dass 1000 weitere Minderjährige dieser Gruppe an Rauchen interessiert sind. Auch nach Interessen wie extremen Diäten, Online-Dating oder Fast Food konnte gefiltert werden.

Appell an Behörden

Reset Australia hat schon in der Vergangenheit scharfe Kritik an Online-Plattformen geäussert und ruft die Behörden nun dazu auf, eine Regelung gegen das Sammeln und Auswerten von Daten von Minderjährigen einzuführen. «Es scheint so, als ob Facebook die Daten von Teenagern in gleicher Art und Weise benutzt wie jene von Erwachsenen», sagt Chris Cooper, Executive Director von Reset Australia zu The Guardian. «Aber sollte eine 13-Jährige, die ihren Status auf Single setzt, wirklich Werbung ausgespielt bekommen, in der ein Sugardaddy-Dating-Service angeboten wird?»