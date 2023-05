Bern: Aktivisten von Greenpeace klettern auf Baukran am Bundesplatz

Die Schweiz lebt seit dem 13. Mai auf Pump. Der sogenannte Earth Overshoot Day markiert das Datum, an dem die Nachfrage der Menschheit nach ökologischen Ressourcen und Dienstleistungen in einem Jahr das übersteigt, was die Erde im gleichen Zeitraum regenerieren kann.



Aus diesem Grund sind Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace am Samstagmorgen auf einen Kran am Bundesplatz in Bern geklettert. Laut einer 20-Minuten-Reporterin vor Ort befinden sich sechs Personen auf dem Kran. «Wie sind die wohl da hinaufgekommen?», fragt sich ein Standbesitzer des Berner Wochenmarkts, der zurzeit auf dem Bundesplatz abgehalten wird.



Die Aktivisten haben im Verlauf der Aktion eine Transparent ausgerollt und sich vom Baukran abgeseilt. Die Schaulustigen applaudieren, wie im Video zu sehen ist. Die Polizei ist vor Ort und hat eine Sperrzone errichtet.