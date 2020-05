Aktualisiert 30.04.2020 17:44

Versammlungsverbot

Linksextreme rufen trotz Corona zu Demos am 1. Mai auf

Die Gewerkschaften verlagern ihre Kundgebungen am 1. Mai ins Internet. Linksextreme rufen trotzdem zu Demonstrationen auf.

von Monira Djurdjevic

Trotz des aktuellen Versammlungsverbots von mehr als fünf Personen wollen einige Gruppierungen am 1. Mai wie gewohnt demonstrieren. Wie «BZ Basel» schreibt , ruft das revolutionäre 1. Mai-Bündnis Basel zu einer Demo auf. «Trotz – und gerade wegen – der aktuellen Situation müssen wir den 1. Mai nutzen: Als Tag, an dem wir Kämpfe zusammen führen. Wir wollen die Perspektive einer solidarischen Gesellschaft aufzeigen – und die eines von unten organisierten Wirtschaftssystems, das auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist» , s teht in einem Facebook-Post.

Weiter heisst es: « Kommt in Kleingruppen, b ringt eure eigenen Transparente mit, werdet aktiv. Nehmt Masken mit und haltet den nötigen Abstand.» Laut der Basler Kantonspolizei wurde die Demo nicht bewilligt. Zudem seien auch keine Gesuche für die Kundgebung eingegangen , so ein Kapo-Sprecher zur « BZ Basel » .

Aber nicht nur in Basel wollen die Leute auf die Strasse. Auch in Zürich und Bern wurden Proteste angekündigt, wie «Blick» berichtet. «Auch dieses Jahr kämpfen wir am 1. Mai gegen den Kapitalismus. Solidarisch und angepasst an die Situation nehmen wir uns die Strasse» , schreibt das revolutionäre Bündnis Zürich.

Und auf dem Infoportal «Barrikade» wird aufgerufen , in Kleingruppen von maximal fünf Personen auf die Strasse zu gehen, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Dazu heisst es: «Schnappt euch eure Freundinnen und Freunde, ein Transparent, Plakat, Banner und alles, was Lärm macht.» Treffen will man sich laut den Organisatoren am Freitagnachmittag im Zürcher Kreis 4.

Es geht aber auch anders. So sollen einige Kundgebungen online stattfinden. Das sagt der Sprecher des Zürcher 1.-Mai-Komitees Luca Maggi zu «Züriost». Und wie «baz online» berichtet, sagt der Schweizerische Gewerkschaftsbund «dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte die Demos und Kundgebungen am Tag der Arbeit» ab.