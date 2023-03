Es ist der bisher wohl grösste Fall von Tierquälerei in der Schweiz: der Fall Hefenhofen. Landwirt Ulrich K. (54) soll zwischen September 2013 und der Hofräumung am 7. August 2017 die Tiere ungenügend gepflegt, nicht artgerecht gehalten, vorschriftswidrig transportiert sowie nicht tierschutzkonform getötet haben. Vorgeworfen werden ihm auch die mehrfache Gefährdung des Lebens, Hausfriedensbruch sowie Urkunden-, Ehrverletzungs-, Strassenverkehrs- und ausländerrechtliche Delikte.

Neben K. müssen sich am Mittwoch zwei Metzger vor Gericht verantworten. Sie sollen schwache und kranke Ferkel an Ulrich K. verkauft haben, der sie anschliessend mästete und an die Metzgerei zurücklieferte. Dies, obwohl die Tiere eigentlich tierärztlich begutachtet und schliesslich geschlachtet werden sollten. Das Fleisch dieser Tiere, welches über keine Ausnahmebewilligung des Veterinäramts verfügte, gelangte auf den Schweizer Fleischmarkt und wurde an unwissende Konsumentinnen und Konsumenten verkauft.