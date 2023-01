Aktivisten stellen Adidas mit Fake-Modeshow bloss

So präsentierten sich die Models an der inszenierten Launch-Veranstaltung an der Berlin Fashion Week.

«Zeigt eine alternative Zukunft der Unternehmensführung»

«Leid der Arbeiterinnen und Arbeiter ist real»

Geplant und durchgeführt wurde die aufwendige Aktion von Aktivistinnen und Aktivisten von «The Yes Men» sowie der «Kampagne für Saubere Kleidung». Der anschauliche Schwindel von «The Yes Men» zeige eine alternative Zukunft der Unternehmensführung, die dem Schutz von Rechten Priorität einräume. Gleichzeitig prangere er die Heuchelei von Adidas an, einer Marke, die sich selbst als Investor in die Stärkung der Rolle der Frau darstelle, während die Marke mit der anhaltenden Ausbeutung von Bekleidungsarbeiterinnen und -arbeitern – überwiegend in Produktionsländern ohne angemessene soziale Sicherungssysteme – Milliardengewinne erziele. Die Aktion verdeutliche die Macht, die Adidas über die Bedingungen in seiner Beschaffungskette habe, schreibt «Saubere Kleidung» in ihrer Medienmitteilung.