St. Gallen: Aktivisten werfen der Pferdemesse an der Offa Tierquälerei vor

Nach zwei Jahren Abstinenz aufgrund von Corona findet in St. Gallen dieses Jahr die Frühlings- und Trendmesse Offa wieder statt. Diesen Mittwoch feierte die Messe ihre Eröffnung. Auch in diesem Jahr gibt es die Pferdemesse wieder, in der private Personen ihre Tiere zur Verfügung stellen. Die Tierschutzorganisation «PETA» wirft der Pferdemesse vor, dass die Tierhaltung nicht artgerecht sei, bezeichnet das Ausstellen der Tiere als Tierquälerei. Die Organisation fordert, dass die Pferdemesse neu konzipiert wird.