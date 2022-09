Klimastreik: Aktivisten wollen Treffen von Erdöl-CEOs im KKL verhindern

Das Kultur- und Kongresszentrum KKL in der Stadt Luzern sieht keinen Grund für eine Absage des Forums.

In der Petition fordern sie den Stadtrat auf, das Schlumberger Digital Forum, das im KKL stattfindet, abzusagen.

Am Freitagvormittag überreichten Vertreter von Klimastreik Zentralschweiz eine Petition beim Stadthaus Luzern.

«An dieser Veranstaltung treffen sich die grössten Klima-Verbrecher*innen, um auszuhecken, wie sie ihr mörderisches Geschäft noch gewinnträchtiger gestalten können und die Welt somit noch schneller in die Klimakatastrophe treiben», schreibt Klimastreik Zentralschweiz in seiner Petition.

Adrian Muheim von Klimastreik Zentralschweiz findet, es sei bedenklich, solchen Personen in Luzern einen roten Teppich auszubreiten. «Das sind die Mitverantwortlichen der extremen Klima-Katastrophen», sagt Muheim gegenüber 20 Minuten. Mit der Petition erhoffen sich die Mitglieder vom Klimastreik, dass sich die Stadt gegen das Treffen ausspricht und keine Mittel dafür zur Verfügung stellt.

KKL sieht keinen Grund für Absage

Auf Anfrage von 20 Minuten teilt Corinne Schneebeli​ von der Medienstelle des KKL mit, dass auch sie keinen Grund sehen, das Forum abzusagen. Ganz im Gegenteil würden sie davon ausgehen, dass diese grossen Player etwas bewirken könnten. Die Themen Nachhaltigkeit und neue Technologien seien wichtige Pfeiler des Schlumberger Digital Forums 2022. «Die aktuellen Ereignisse mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zeigen deutlich auf, wie abhängig die weltweiten Volkswirtschaften von Öl und Gas sind», sagt Schneebeli.

Das sieht Klimastreik Zentralschweiz anders. Gerade diese Verantwortlichen hätten in den letzten Monaten die Erdölpreise in die Höhe getrieben. «Während sie durch steigende Preise fettere Gewinne denn je einfahren, kann sich ein immer grösser werdender Teil der globalen Bevölkerung das Heizen oder die Mobilität nicht mehr leisten», schreiben sie in einer Medienmitteilung.