Klima-Kleber auf Lorainnebrücke: Aktivistin zu Geldstrafe verurteilt

Vergangenen Oktober blockierten sechs Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Renovate Switzerland an einem Samstagnachmittag die Lorrainebrücke. Drei davon klebten ihre Hände mit Sekundenkleber an den Asphalt. Nach rund 30 Minuten war die Blockierung jedoch schon wieder aufgehoben.

Wie die «Berner Zeitung» berichtet, wurde das erste Mitglied der Gruppe nun von der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland verurteilt. Die 42-jährige Seeländerin erhielt eine Geldstrafe auf Bewährung in Höhe von 960 Franken. Dazu kommt eine Busse inklusive Gebühren von 720 Franken. Eine beteiligte Person wehrt sich jedoch gegen ihren Strafbefehl, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Es kommt deshalb zur Gerichtsverhandlung.

Vorwurf: Schwerwiegende Nötigung

Schweizweit haben einige Aktivistinnen und Aktivisten Beschwerde gegen die ihrer Meinung nach zu harten Strafen eingereicht. Die jeweiligen Staatsanwaltschaften büssen die Protestierenden nicht nur wegen eines harmlosen Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz. Sie werfen ihnen zudem schwerwiegende Nötigung vor. Dies begründen sie damit, dass durch die Blockaden Autolenkerinnen und -lenker ungewollt im Stau stecken bleiben und so Termine verpassen. Folglich erhalten die Strassenblockierer einen Eintrag ins Strafregister.

Vor kurzem versuchte eine Aktivistin aus der Gesundheitsbranche erfolglos, das Zürcher Obergericht davon zu überzeugen, dass ein Strafregistereintrag wegen einer friedlichen Demo völlig übertrieben sei. Der Vorwurf der Nötigung ist auch in der Rechtsprechung umstritten. Bei einem weiteren Fall war ein 69-Jähriger angeklagt, der die Bundesgasse in Bern und die Uraniastrasse in Zürich zusammen mit anderen Aktivisten blockiert hatte. Er wurde mit der Begründung freigesprochen, dass dem friedlichen Sitzstreik die «nötige Intensität» gefehlt habe, um von Nötigung zu sprechen. Anders wäre es jedoch bei einer Autobahnblockade gewesen, argumentierte die Richterin.