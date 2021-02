Amir, du musstest im ersten Spiel nach 45 Minuten raus. Wie gehts dir?

Wie waren die ersten Tage beim FC Basel?

Freiburg spielt eine starke Saison in der Bundesliga. Nun bist du in die etwas kleinere Super League gekommen. Wieso der Wechsel?

Ich hätte vor zwei bis drei Wochen nicht gedacht, dass ich wechseln werde. Wenn ich mich im Bayern-Spiel nicht verletzt hätte, hätte ich vielleicht im folgenden Spiel gespielt und wäre geblieben. Ich habe aber noch viel Fussball-Hunger in mir und wollte mehr spielen als in der Hinrunde. Ich hätte auch in Freiburg bleiben können und ab und zu mal spielen. Dafür bin ich aber nicht der richtige Typ – und das wissen sie in Freiburg auch, deshalb liessen sie mich gehen.