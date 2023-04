KI-Interview mit Michael Schumacher: «Aktuelle»-Chefin muss ihren Posten räumen

Die Familie Schumacher bestätigt, dass sie rechtliche Schritte in die Wege leiten werde: Corinna Schumacher, Frau von Michael Schumacher.

Die Familie Schumacher will rechtliche Schritte in die Wege leiten.

Nach der Veröffentlichung eines erfundenen Interviews mit dem Rennfahrer Michael Schumacher trennt sich die Mediengruppe Funke von der Chefredaktorin der Illustrierten «Die Aktuelle». Funke bat die Familie Schumacher in einer Mitteilung vom Freitagabend zudem um Entschuldigung. «Dieser geschmacklose und irreführende Artikel hätte nie erscheinen dürfen. Er entspricht in keiner Weise den Standards von Journalismus, wie wir – und unsere Leserinnen und Leser – ihn bei einem Verlag wie Funke erwarten», betonte Funke-Zeitschriften-Geschäftsführerin Bianca Pohlmann. Man trenne sich «mit sofortiger Wirkung» von Chefredaktorin Anne Hoffmann, die seit 2009 in journalistischer Verantwortung für «Die Aktuelle» war.