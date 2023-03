Rippenfraktur: Helene Fischer muss nach Unfall Tour verschieben

Schlagerstar Helene Fischer (38) muss den Start ihrer «Rausch»-Tour in Bremen am Dienstag verschieben. Wie «Bild» schreibt, habe sie bei den akrobatischen Proben eine Rippenfraktur erlitten. Die geplanten Shows in Bremen und Köln müssten deshalb verschoben werden. Sie müsse auf dringendes Anraten der Ärzte zwingend eine Pause einlegen.



Nach Angaben des Tourneeveranstalters Live Nation habe sich der Unfall am Sonntag ereignet. Die Schlagerkönigin wandte sich in einer Stellungnahme an ihre Fans: «Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung.» Die Premiere der Tournee mit 71 Konzerten und rund 700’000 Fans soll jetzt am 11. April im Hamburg stattfinden.