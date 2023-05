AKW Saporischschja von externer Stromversorgung abgeschnitten

1 / 3 Das Atomkraftwerk Saporischschja wird seit Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Nun wurde die externe Stromversorgung unterbrochen. Ob sie gezielt gekappt wurde, ist noch unklar. REUTERS Erst kürzlich «besuchte» der russische Verteidigungsminister Minister Sergei Shoigu einen Posten des AKWS. AFP Laut Angaben des ukrainischen AKW-Betreibers halten die Russen derzeit circa 3100 Angestellte auf dem Gelände fest. REUTERS

Darum gehts Beim grössten AKW Europas im Süden der Ukraine ist die externe Stromversorgung unterbrochen.

Ob es sich um einen gezielte Kappung handelt, ist noch unklar.

Zur Notversorgung werden derzeit Dieselgeneratoren eingesetzt.

In Europas grösstem Kernkraftwerk, dem AKW in Saporischschja im Süden der Ukraine, gibt es offenbar schwerwiegende Probleme in der Eigenstromversorgung. Das geht aus Berichten der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti hervor. Die Hochspannungsleitungen, die das AKW normalerweise mit Strom versorgen, laufen momentan nicht, laut RIA Nowosti wurden sie «abgeschaltet». Ob die Leitungen defekt sind oder gezielt ausgeschaltet wurden, ist derzeit völlig unklar.

Um das AKW trotzdem weiterhin mit Strom zu versorgen, würden nun Dieselgeneratoren eingesetzt. Laut der russischen Nachrichtenagentur sei die Strahlenbelastung am AKW und in den umliegenden Zonen «normal». Möglicherweise steht die Abschaltung der Hochspannungsleitungen mit der Gegenoffensive zur Räumung des AKWs in Zusammenhang durch die Ukraine. Vor rund einer Woche meldete der ukrainische Kraftwerksbetreiber Enerhoatom, es seien zusätzliche Militäreinheiten auf das Kraftwerksgelände geschickt worden. Zudem werde die Anlage weiter vermint.

3100 Angestellte werden in AKW festgehalten

Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das grösste in Europa und wurde zu Beginn des Krieges von russischen Truppen besetzt. Vor dem Krieg arbeiteten dort etwa 11’000 Menschen. Derzeit sind nach Enerhoatom-Angaben noch 3100 Angestellte mit ihren Familien in der Anlage. Weitere etwa 2900 arbeiten in der nahegelegenen Stadt Enerhodar.

Die russischen Truppen hindern die verbliebenen Angestellten daran, miteinander zu kommunizieren oder das Werksgelände zu verlassen, wie Enerhoatom via Telegram mitteilte. Auf diese Weise wollten sie verhindern, dass Kraftwerksmitarbeiter russische Stellungen auf dem weitläufigen Kraftwerksgelände an die ukrainischen Streitkräfte weitergeben.

