UN-Sicherheitsrat : AKW vorläufig keine Bedrohung – Experten sollen Zugang erhalten

Die UN warnen vor einer atomaren Katastrophe. Die Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist wegen anhaltenden Beschusses brandgefährlich. Nun schaltete sich auch der UN-Sicherheitsrat ein – und Russland macht eine Zusage.

«Wir sind bereit, jede erdenkliche Unterstützung bei der Lösung organisatorischer Angelegenheiten zu leisten», sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja an der UN-Sicherheitskonferenz.

An der UN-Sicherheitskonferenz zeigte sich Russland kooperationswillig, internationaler Experten im AKW Saporischschja zu empfangen.

Das unter anhaltendem Beschuss stehende ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) momentan kein Sicherheitsrisiko. «IAEA-Experten haben vorläufig festgestellt, dass keine unmittelbare Bedrohung der Sicherheit infolge des Beschusses oder anderer militärischer Aktionen besteht. Dies kann sich jedoch jederzeit ändern», sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.