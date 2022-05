Nahost-Konflikt : Al-Jazeera-Reporterin stirbt bei israelischem Einsatz im Westjordanland

Schirin Abu Akleh ist tot. Die Reporterin des katarischen TV-Senders al-Jazeera wurde von einem Schuss getroffen.

Die israelische Armee will den Tod der Journalistin nun untersuchen.

Bei Konfrontationen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern im nördlichen Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben die Journalistin Schirin Abu Akleh getötet worden. Sie war eine der bekanntesten Reporterinnen des katarischen TV-Senders al-Jazeera. Abu Akleh sei nach einer Schussverletzung am Kopf gestorben, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Ein anderer Journalist der palästinensischen Zeitung «al-Kuds» sei bei dem Vorfall in Jenin durch Schüsse verletzt worden.