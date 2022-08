US-Drohnenangriff : Al-Qaida-Chef al-Zawahri in Afghanistan getötet

US-Regierungsvertreter sprechen von einem wichtigen Schlag gegen Al-Qaida. Aus Regierungskreisen verlautet, dass dabei der Chef von Al-Qaida, Ayman al-Zawahri, getötet worden sei.

Prozess gegen Ayman al-Zawahri in Kairo Juli 13, 2015 (Archivbild) imago/ZUMA Press

Darum gehts Wie mehrere US-Regierungsvertreter mitteilten, soll Al-Qaida-Anführer Ayman al-Zawahri bei einem Drohnenangriff getötet worden sein.

In Kürze wird US-Präsident Joe Biden zum vermutlichen Schlag gegen den Terrorismus Stellung nehmen.

Der Anführer der Al-Quaida soll massgeblich am Anschlag vom 11. September 2001 beteiligt gewesen sein.

Bei einem US-Drohnenangriff ist in Afghanistan der Al-Qaida-Anführer Ayman al-Zawahri getötet worden. Dies teilten fünf eingeweihte US-Gewährspersonen am Montagabend mit. Demnach wurde der Kopf der Terrorgruppe am vergangenen Wochenende durch eine Drohne des Auslandsgeheimdiensts CIA getötet. Ein amerikanisches Einsatzteam sei in Afghanistan gewesen, um den Schlag zu unterstützen, sei aber inzwischen abgezogen, ergänzte ein ranghoher Geheimdienstler.

Aktuelle und ehemalige US-Regierungsmitglieder hätten davon schon am Sonntagnachmittag (Ortszeit) erfahren, hiess es. Doch habe das Weisse Haus die Bekanntgabe hinausgezögert, bis der Tod von al-Zawahri bestätigt gewesen sei.

US-Regierungsvertreter sprachen in einer Mitteilung zunächst von einer «erfolgreichen Anti-Terror-Operation gegen ein wichtiges Al-Qaida-Ziel. Zivile Opfer habe es dabei nicht gegeben. Präsident Joe Biden wolle sich noch am Montagabend um 19.30 Uhr (Ortszeit – 1.30 MESZ am Dienstagmorgen) in einer Ansprache an die Nation äussern.

Erheblichen Schlag gegen das Terrornetzwerk

Sollte er den Tod al-Zawahri bestätigen, wäre dies ein erheblicher Schlag gegen das Terrornetzwerk. Kaum eine andere Figur hat Al-Qaida stärker geprägt als der gebürtige Ägypter. Seit dem Jahr 1998 war er zunächst Stellvertreter von Osama bin Laden, dann dessen Nachfolger. Gemeinsam richtete das Duo den Fokus der Dschihadistengruppe auf die USA, wo Al-Qaida am 11. September 2001 die verheerendsten Anschläge auf amerikanischem Boden verübte.

Die Angriffe auf das World Trade Center in New York und auf das Pentagon machten bin Laden zum Hauptfeind der USA. Doch hätte er die Anschläge wohl nicht ohne seinen Stellvertreter umsetzen können. Bin Laden galt als charismatisches Gesicht und Geldgeber von Al-Qaida, doch al-Zawahri als der Taktiker und Organisator, mit dessen Fähigkeiten Extremisten in ein Netzwerk von Terrorzellen auf der ganzen Welt eingebunden wurden.