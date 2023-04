Cristiano Ronaldo: Trainer Rudi Garcia wohl entlassen

Garcia kritisierte Ronaldo öffentlich

Garcia übernahm den Trainerposten in der Wüste erst im vergangenen Sommer und hätte den Verein zum ersten Meistertitel seit 2019 führen sollen. In der Tabelle liegt Al-Nassr aber drei Punkte hinter Spitzenreiter Al-Ittihad auf dem zweiten Platz. Ronaldo schoss in zehn Liga-Spielen elf Tore, blieb zuletzt beim 0:0 gegen Al-Feyha aber torlos.