Al Pacino, Robert de Niro – wie belastend sind alte Väter für ihre Kinder?

In Hollywood häufen sich die alten Papas: US-Schauspieler Robert de Niro etwa wurde im Mai dieses Jahres zum siebten Mal Vater – im zarten Alter von 79 Jahren.

Mit über 70 Jahren noch einmal Vater werden ist in der Promi-Welt keine Seltenheit. Musikproduzent Jack White wurde mit 83 Jahren dieses Jahr nochmals Vater.

Musikproduzent Jack White (83), US-Schauspieler Richard Gere (74), US-Schauspieler Robert de Niro (79) oder jüngst US-Schauspieler Al Pacino (83): Sie alle wurden in fortgeschrittenem Alter nochmals Vater – oder werden es noch, im Falle von Pacino.

2022 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer in den USA laut Statista 75,5 Jahre – statistisch gesehen wären also drei der oben genannten Männer schon tot. So ist auch das Risiko hoch, dass sie sterben, bevor ihr Kind überhaupt die erste Klasse besucht. Welche Auswirkungen hat es für das Kind, wenn es einen alten Vater hat?