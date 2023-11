Al-Shifa-Spital im Gazastreifen: USA bestätigt Hamas-Stützpunkt

1 / 7 Noch immer dürften sich im Schifa-Spital im Norden des Gazastreifens Hunderte Patienten und mindestens so viele Geflüchtete aufhalten. REUTERS Die Weltgesundheitsorganisation sprach zuletzt von «entsetzlichen Zuständen». AFP Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium beklagt etwa fehlenden Treibstoff, der dringend für die medizinische Versorgung benötigt werde. via REUTERS

Darum gehts Das Schifa-Spital ist die grösste Gesundheitseinrichtung im Gazastreifen – und soll kurz vor dem Kollaps stehen.

Die humanitäre Lage ist katastrophal, die Hamas klagt zudem über fehlenden Treibstoff.

Diesen sollen die Terroristen aber vom Spital abzweigen und selbst verwenden.

Das Schifa-Spital ist seit Tagen im Fokus der Weltöffentlichkeit: Während die Hamas über fehlenden Treibstoff klagt und die Weltgesundheitsorganisation von «entsetzlichen Zuständen» berichtet, wirft Israel den Terroristen vor, das Gebäude und die Patienten des Spitals als Deckung für eine Kommandozentrale unter dem Komplex zu verwenden.

So wichtig ist das Schifa-Spital für den Gazastreifen

Die Klinik verfügt über 500 Betten, eine Intensivstation und ist für MRT-Scans und Dialysebehandlungen ausgestattet. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums fand vor Kriegsbeginn im Schifa-Spital etwa die Hälfte aller Operationen in Gaza statt.

Darum greift Israel das Spital an

Die Armee behauptet, die Hamas operiere vom Schifa und von darunter liegenden Bunkern aus. Einige dieser Bunker seien direkt vom Spital aus zugänglich. Hunderte Hamas-Kämpfer hätten nach dem Überraschungsangriff vom 7. Oktober, bei dem mindestens 1200 Menschen in Israel getötet wurden, im Schifa Zuflucht gesucht.

Das spricht für die Kommandostelle unter dem Spital

Der nationale Sicherheitsberater der USA bestätigt gegenüber CNN mit Berufung auf Geheimdienstinfos seines Landes, dass die Hamas unter dem Schifa-Spital einen Kommandoposten betreibe und auch für das Spital gedachten Treibstoff nutze. «Selbst aus öffentlichen unabhängigen Berichten geht hervor, dass die Hamas Spitäler und andere zivile Einrichtungen als Waffenlager und Kommandostellen nutzt», so Jake Sullivan.

Nach Ausbruch des Krieges suchten Zehntausende Menschen auf dem Krankenhausgelände Schutz. Die meisten sind mittlerweile in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens geflohen. Hunderte Menschen halten sich jedoch nach Angaben von Mitarbeitern weiterhin in der Klinik auf.

So ist die Lage im Spital derzeit

Am Samstag gab das Spital bekannt, dass der letzte verbliebene Generator keinen Treibstoff mehr habe. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind seitdem mindestens 32 Patienten, darunter drei Säuglinge, gestorben. 36 weitere Neugeborene seien vom Tod bedroht, weil lebensnotwendige Geräte nicht funktionierten, hiess es.

Israel hatte am Sonntag mitgeteilt, man werde etwa 300 Liter Treibstoff in Plastikbehältern mehrere Hundert Meter von der Einrichtung entfernt deponieren. Doch am Montag war der Treibstoff offenbar noch nicht verwendet worden. Israel beschuldigte die Hamas, das medizinische Personal daran zu hindern, die Behälter zu holen. Spitalvertreter erklärten hingegen, dass die Treibstoffmenge in jedem Fall unzureichend sei.

Sind Israels Angriffe völkerrechtlich legitim?

Nach internationalem Recht stehen Spitäler im Krieg unter einem besonderen Schutz. Laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz können sie diesen Schutzstatus aber verlieren, wenn Kriegsparteien sie als Versteck für Kämpfer oder als Waffenlager nutzen. Dennoch muss es vor Angriffen eine Vorwarnzeit geben, damit Personal und Patienten evakuiert werden können – Israel hat seit Mitte Oktober die Bevölkerung im Gazastreifen wiederholt zur Evakuation aufgerufen.

Am Montagabend präsentierte Israels Militärsprecher Daniel Hagari Aufnahmen eines Waffenlagers der Hamas, das im Keller des Kinderspitals Rantisi gefunden worden sei. Die Bilder zeigten einen Raum, in dem Waffen auf dem Boden lagen. Es handele sich um Sprengstoffwesten, automatische Gewehre, Bomben und Panzerfäuste, so Hagari. «Die Hamas benutzt Spitäler als Kriegsinstrument», sagte er.

Ein Bereich sei offenbar genutzt worden, um dort Geiseln zu halten. In einem fensterlosen Raum hingen Vorhänge an der Wand, die als Kulisse für ein Video verwendet worden sein könnten, sagte der Sprecher. «Dies ist nicht das letzte Spital dieser Art in Gaza, und die Welt sollte das wissen», so Hagari.

Diese Aussichten haben die Menschen im Spital

Israel hat den Menschen im Spital zugesichert, sie könnten die Stadt sicher verlassen. Zivilisten, die das versuchten, schilderten jedoch, sie seien beschossen worden. US-Präsident Joe Biden sagte am Montag, dass das Spital geschützt werden müsse, und forderte ein «weniger aggressives Vorgehen» der israelischen Streitkräfte. Israels Armee hat erklärt, man sei sich der Komplexität der Lage bewusst, die Hamas dürfe aber nicht mit Immunität rechnen.