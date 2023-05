Zürich: Markus Bischoff (AL) und Thomas Forrer (Grüne) fordern Parlaments-Ausschluss für Isabel Garcia

… und Thomas Forrer (Grüne). Sie schreiben: «Wer sich für eine Partei zur Wahl stellt, und bereits bei der Wahl weiss, dass er diese verlassen will, täuscht die Wählerinnen und Wähler, handelt treuwidrig und missbraucht so das Recht.»

In einem Antrag fordern AL und Grüne, dass die Wahl von Isabel Garcia in den Kantonsrat nicht beglaubigt wird.

Nicht darüber abstimmen, ob Garcia aus dem Parlament ausgeschlossen werden soll oder nicht, will ausgerechnet die GLP.

Isabel Garcia war als GLP-Politikerin zur Wahl in den Kantonsrat angetreten. Nachdem sie gewählt worden war, wechselte sie jedoch die Partei und gehört nun zur FDP.

In einem Antrag fordern Markus Bischoff (AL) und Thomas Forrer (Grüne), das Amt der Kantonsrätin Isabel Garcia (FDP) nicht zu beglaubigen.

Ex-GLP- und Neo-FDP-Kantonsrätin Isabel Garcia soll an der nächsten Kantonsratssitzung ausgeschlossen werden. Dies verlangen die Parteien AL und Grüne, den Antrag gestellt haben Markus Bischoff (AL) und Thomas Forrer (Grüne). Die nächste Kantonsratssitzung ist am Montag, 8. Mai, und initiiert die neue Legislaturperiode. Im Zuge dessen werden auch die Wahlresultate formell durch das Parlament bestätigt werden. Nicht bestätigt werden soll gemäss dem Antrag nun aber Garcias Wahl.

Grund für die Ausschlussforderung ist der Parteiwechsel Garcias. Die Politikerin war als Mitglied der GLP zur Wahl in den Kantonsrat angetreten, wechselte nach der Wahl jedoch zur FDP. Damit verlor die Klima-Allianz aus SP, GLP, Grünen, EVP und AL ihre knappe Mehrheit. Mit dem Wechsel von Garcia in die FDP wurden aus 91 plötzlich 90 Sitze. Wie der « Tages-Anzeiger » schreibt, entstand für die Klima-Allianz dadurch sogar ein Nachteil, denn: Die neue Ratspräsidentin ist die SP-Politikerin Sylvie Matter – und diese darf ausser bei Pattsituationen nicht mitstimmen.

«Verhalten krass rechtsmissbräuchlich»

Sollte Garcia vom Parlament ausgeschlossen werden, kann sie den Entscheid innerhalb von 30 Tagen vor dem Bundesgericht anfechten. Tut sie das nicht oder tut sie es erfolglos, würde Thomas Hug (GLP) nachrutschen. Hug war am Wahltag im Februar auf dem Listenplatz 2 gelandet.

In ihrem Antrag bezeichnen Bischoff und Forrer Garcias Verhalten als «krass rechtsmissbräuchlich». Weiter schreiben sie, dass der Entscheid für einen Parteiwechsel «offensichtlich» bereits vor der Wahl stand. «Wer sich für eine Partei zur Wahl stellt, und bereits bei der Wahl weiss, dass er diese verlassen will, täuscht die Wählerinnen und Wähler, handelt treuwidrig und missbraucht so das Recht.»