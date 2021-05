Zürcher Stadtratswahlen 2022 - AL will Sitz von Wolff mit Gemeinderat Walter Angst verteidigen

Die AL hat am Montag an einer Onlineversammlung Walter Angst für den Stadtrat nominiert. Wie es in einer Mitteilung heisst, setzte sich Angst mit 43 zu neun Stimmen gegen Gemeinderätin Olivia Romanelli durch. Er soll im Februar 2022 für die AL den Sitz von Richard Wolff verteidigen. Der Stadtzürcher Tiefbauvorsteher wird im Februar 2022 nicht mehr für den Stadtrat kandidieren. Die AL teilte damals mit, dass man diesen Entscheid bedaure, den Sitz aber verteidigen möchte. Mit Wolff schaffte es die Alternative Liste 2013 zum ersten Mal in den Zürcher Stadtrat. In den ersten fünf Jahren seiner Amtszeit war Wolff Sicherheitsvorsteher.