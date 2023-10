Alaato Jazyper ist das meistgebuchte Runway Model der Fashionweek

Chanel, Hermès, Saint Laurent oder Fendi: Alaato Jazyper Michael schreitet für all diese Luxushäuser über den Laufsteg. Doch das Model kennt ausserhalb der Fashion-Week-Szene kaum jemand. Wer ist die Frau, die die diesjährigen Shows dominiert?

Sie sollten schon eine gewisse Prominenz aufbauen. Ich finde, man sollte ihre Namen kennen, aber das wars. Ich finde das nicht wichtig. Mir gefällt es, dass nicht jedes Model ständig in den Schlagzeilen ist. Ich interessiere mich nicht dafür.

Klar ist: Von Alaato Jazyper wirst du noch viel hören. Das Model ist unglaublich gefragt. Insgesamt lief sie an 36 Shows, von denen sie mehrere eröffnete. Das ist Rekord – damit lief Jazyper, die aus dem Sudan stammt, die meisten Shows des Jahres . Denn auch in der vorherigen Saison wurde niemand für 36 Shows gebucht.

Alaato Jazyper ist kein It-Girl

Zur Einordnung: Topmodel Bella Hadid , die aktuell eine der Bestbezahlten der Branche ist, lief im gleichen Zeitraum im letzten Jahr bei 19 Shows. Hadid geniesst im Gegensatz zu Jazyper ein massives Interesse an ihrer Person und wurde zum It-Girl.

Davon ist Alaato Jazyper weit entfernt. Aktuell folgen ihr rund 25’000 Menschen bei Instagram, bei Tiktok hat sie rund 75’000 Follower. Dabei ziert sie mittlerweile auch Magazincover wie jenes der französischen Ausgabe von «Harper’s Bazaar» und ist für Designer-Kampagnen von Chanel, Fendi, Saint Laurent und Co. gebucht und damit in der Werbewelt omnipräsent.

Gestartet hat sie ihre Laufstegkarriere erst im März letzten Jahres. Doch ihr Runway-Debüt gab sie nicht irgendwo – sondern gleich bei Yves Saint Laurent. Sie erinnert sich auf Instagram an diesen entscheidenden Moment in ihrem Leben. Jazyper schreibt: «Diesen Monat ist es genau ein Jahr her, dass meine Modelkarriere begann.»