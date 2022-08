Militärsperrzone überflogen : Alain Berset äussert sich erstmals zu Frankreich-Flug

Nachdem Alain Berset wegen seines Privatflugs über eine militärische Sperrzone in Frankreich in aller Munde war, hat sich der Bundesrat erstmals zum Ereignis geäussert. So sagte er in einem Interview mit der Westschweizer Zeitung «La Liberté» (Printausgabe) über die AHV-Reform, dass er es nicht für nötig gehalten hätte, diese private Angelegenheit zu kommentieren. Da Abstimmungen bevorstehen würden.