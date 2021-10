«Finde ich ungerecht» – Alain Berset attackiert Hochschule wegen kostenpflichtiger Corona-Tests

Dafür hat nicht einmal Gesundheitsminister Alain Berset Verständnis: «Ich finde das auch ungerecht», sagte er am Mittwoch am Rand seines Auftritts an der Uni Zürich zu einer ZHAW-Studentin.

Dafür hat nicht einmal Gesundheitsminister Alain Berset Verständnis: «Ich finde das auch ungerecht», sagte er am Mittwoch am Rand seines Auftritts an der Uni Zürich. Eine ZHAW-Studentin sprach den Bundesrat nach seiner Rede an und zeichnete die Konversation auf Video auf (siehe oben).