Bundesrat : Alain Berset als Privatpilot von Luftpolizei zu Landung gezwungen

Bundesrat Alain Berset hat am 5. Juli 2022 einen privaten Flug zwischen zwei französischen Sportflugplätzen unternommen. Er war der Pilot und allein an Bord. Bei diesem Flug führte seine Fehlinterpretation der Angaben der Luftverkehrskontrolle zu Beginn des Flugs zu einer Intervention der Luftpolizei. Nach einer Identitätskontrolle am Boden sowie einem Austausch über den Sachverhalt konnte Alain Berset seinen Flug mit dem von ihm gemieteten Flugzeug wieder aufnehmen.

Auf verschiedene Medienanfragen hin hält das EDI fest, dass keinerlei Rechtsverfahren eröffnet wurden. Es bestätigte den Vorfall im Wesentlichen, sagt aber: «Privatsache», schreibt die «NZZ» . Bundesrat Berset habe in seiner Freizeit einen Trainingsflug absolviert. Dabei sei es im Funkverkehr zu einem «Missverständnis» gekommen, so das EDI.

Mögliche Flugroute

Die «NZZ» hat mit Radardaten Teile der Flugroute nachvollzogen. Die Zeitung will dabei Parallelen gefunden haben zum Besuch von Berset am Montreux Jazz Festival und zum Besuch des italienischen Gesundheitsministers in Graubünden. Aviatik-Freund Berset habe seinen Amtskollegen aus Rom auf die Rega-Basis in Samedan geführt.