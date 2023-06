Alain Berset: Das waren seine Skandale

2021 war Berset in das Lonza-Debakel verwickelt.

Im Juli 2022 flog Alain Berset ohne Funk in eine militärische Sperrzone in Frankreich.

Am Mittwochmittag hat Alain Berset zu einer ausserordentlichen Medienkonferenz geladen. Dort verkündete er per Ende Jahr seinen Rücktritt aus der Schweizer Bundesregierung. Berset war nicht unumstritten als Bundesrat. Immer wieder wurde er in Skandale verwickelt. Wir zeigen dir chronologisch auf, mit welchen Schlagzeilen Berset zu kämpfen hatte.