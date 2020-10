Besonders interessieren die neuen Massnahmen, die seit Donnerstag in der ganzen Schweiz gelten.

Das Interesse ist riesig: Über 2200 Leser haben Fragen vorab eingereicht. Besonders die neue Maskentragpflicht beschäftigt. «Bei der ersten Welle im Frühjahr heiss es, Masken würden nicht nützen. Der Bundesrat und das BAG waren also nicht ehrlich zur Bevölkerung», so der Vorwurf von Leser Markus.

Gibt es Bussen bei mehr als 10 Personen an einem Treffen?

Auch die neue Personen-Beschränkung bei privaten Anlässen wirft Fragen auf: « Was passiert wenn, die 10-Personen-Regel nicht eingehalten wird? Gibts Bussen? », fragt Leserin Ana. Bei sportlichen und kulturellen Freizeitaktivitäten in Innenräumen sind ebenfalls nur noch 15 Personen erlaubt.

« Gilt die 15-Personen-Beschränkung auch für Fitnesscenter? Dürfen also nur 15 Personen gleichzeitig trainieren und müssen an den Geräten Masken tragen? », will Leser Samuel wissen. Denn von einer Maske kann abgesehen werden, wenn grosszügige Raumverhältnisse vorherrschen.