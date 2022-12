SP-Bundesrat : Alain Berset denkt nicht daran zurückzutreten

Bei der Departementsverteilung wurde er übergangen , bei der Wahl zum Bundespräsidenten abgestraft: Dennoch denkt Bundesrat Alain Berset nicht über einen Rücktritt nach, wie er in einem Interview mit dem «Blick» sagte. «Man soll so lange bleiben, wie man Kraft und zentrale Projekte hat – und es dem Land nützt», sagte Berset. «Ich bin ab 2023 der Amtsälteste und gleichzeitig der Jüngste.»

Auf die Departementsverteilung will der SP-Bundesrat nicht eingehen. Aber: «Unsere Pflicht ist es, das Team so aufzustellen, dass es für das Land am besten ist. Mein e Leidenschaft für das EDI ist unverändert gross, ich bin hier sehr glücklich! »

Sorgt sich nicht um das Energiedepartement

Auf die Frage, ob die Kontinuität in Gefahr sei, weil neu vier Lateiner im Bundesrat sitzen, sagt Berset, dass das Parlament sich für diese Zusammensetzung entschieden habe, was zu respektieren sei. «Die Institutionen in der Schweiz sind deshalb so akzeptiert, weil sie grosse Ruhe und Stabilität geben. Man muss dieser Regierung nun die Chance geben, sich zu entwickeln», sagte er zum «Blick».