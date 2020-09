Widerstand gegen Obligatorium

Gestützt auf das Epidemiengesetz können die Kantone Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären. Dies, sofern eine erhebliche Gefahr besteht.

Im Juni eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz. Der Entwurf ermächtigte den Bundesrat dazu, Impfungen für obligatorisch zu erklären. Das Netzwerk Impfentscheid etwa lehnte den Gesetzesentwurf vollumfänglich ab. Der Entwurf spreche dem Bundesrat eine unverhältnismässige und bereits in der aktuellen Lage missbrauchte Macht zuspreche, die Wirtschaft nach wie vor massiv schädige und die in der Verfassung festgelegten Grundrecht nicht nur beeinträchtige, sondern in vielen Punkten beschneide und ausser Kraft setze, argumentierten die Gegner.

Zudem gingen mehrere hundert jeweils gleichlautende Stellungnahmen von Privatpersonen, Vereine und Bürgerinitiativen ein. Das Obligatorium wurde in der Folge im Covid-19-Gesetz angepasst. Nun beschränkt es sich auf gefährdete Bevölkerungsgruppen sowie besonders exponierte Personen und Berufsgruppen.