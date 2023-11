Alain Berset reflektierte seine Karriere bei «Gredig direkt»

Ein besonderes Augenmerk der SRF-Sendung lag neben weiterer Themen auf der Corona-Pandemie. Diese habe viele Seiten der Gesellschaft gezeigt, auch unschöne. Gewisse Reaktionen seien brutal gewesen, es habe Anfeindungen gegeben. «Zweimal in dieser Corona-Zeit bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, wenn sich nichts ändert, wenn es so bleibt, dann bin ich nicht mehr in der Lage, meinen Job korrekt zu machen», so Berset offen und ehrlich zu Urs Gredig. Man habe dann aber die Bedingungen geschaffen, «dass ich weiter arbeiten kann».