Alain Berset: Das war seine politische Karriere

Der Freiburger war seit 2012 im Bundesrat – und schon Jahrzehnte in der Politik aktiv.

Alain Berset tritt nicht mehr an: Am Mittwoch gab er überraschend seinen Rücktritt bekannt.

Das erklärte der jetzige Bundespräsident in einer Medienkonferenz am Mittwoch.

Politisch aktive Familie

Der gebürtige Freiburger Alain Berset wuchs in einer Läuferfamilie auf: Seine Mutter, sein Vater, sein Onkel, ein Cousin sowie Berset selbst gewannen mehrere Schweizer Meisterschaften. Mit 17 Jahren wurde Berset selbst Westschweizer Juniorenmeister im 800-Meter-Lauf. Nicht nur das Laufen verbindet die Familie Berset: Seine Mutter Solange Berset ist selbst politisch aktiv und für die SP Mitglied im Freiburger Grossen Rat. Auch sein Grossvater war für die SP aktiv.

Berset studierte an der Universität Neuenburg und schloss sein Studium mit einem Lizenziat in Politikwissenschaft und später einem Doktorat in Wirtschaftswissenschaften ab.