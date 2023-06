Berset: Alain Berset tritt aus dem Bundesrat ab

Gab es Phasen, in denen Sie sich wohler gefühlt haben als heute im Bundesrat? «Schwierige Frage. Der Bundesrat lebt, mit sieben Menschen mit anderen Ansichten. Das wird in Redaktionen nicht anders sein. Es gab unterschiedliche Phasen, mal war es einfacher und mal schwieriger. Das ist normal. Aber es war immer der Wille da, Sachen zu verbessern, wenn es nicht läuft. Es gab Momente, in denen ich mich nicht wohl fühlte, aber das hatte nicht mit dem Bundesrat zu tun. In der Covid-Zeit lief ich manchmal am Limit. Das war brutal, wie man es sich kaum vorstellen kann. Aber auch die Drohungen haben mir zu schaffen gemacht. Es gab Momente, wo ich mich gefragt habe, ob ich meinen Job noch gut machen kann.»