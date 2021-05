Bei der Impfung gebe es einen ziemlich grossen Schwung, 870'000 Impfdosen seien in den letzten Tagen eingetroffen. «Das ist eine sehr gute Entwicklung, auch in einem Land das nur mit MRNA-Impfstoffen arbeitet.» 3,5 Millionen Impfdosen wurden verabreicht. «Durch das Impfen helfen alle, die Pandemie einzudämmen.» Wir könnten auch mal auf die Quarantäne verzichten, wenn sich alle einmal pro Woche testen lassen würden, so Berset.