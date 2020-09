Innerhalb von zehn Minuten entschied sich Gesundheitsminister Alain Berset im März dazu, die Schulen in der Schweiz zu schliessen. Vorausgegangen waren diesem Entscheid unterschiedliche Ansichten über die Lage in der Schweiz.

1 / 8 Nicht immer einer Meinung: Gesundheitsminister Alain Berset und Mister Corona Daniel Koch. KEYSTONE Der Covid-19-Delegierte des Bundes wehrte sich lange Zeit gegen radikalere Massnahmen. KEYSTONE Schliesslich war es Alain Berset, der Kochs Beschwichtigungskurs nicht mehr mittrug. KEYSTONE

Darum gehts Wie ein neues Buch zeigt, waren Alain Berset und Daniel Koch zu Beginn der Pandemie nicht immer einer Meinung.

Ende Februar trug der Gesundheitsminister Kochs Kurs nicht mehr mit.

Am 12. März beschloss der Bundesrat schliesslich innerhalb von zehn Minuten die Schliessung aller Schweizer Schulen.

Der Schweizer Bevölkerung ist Daniel Koch, ehemaliger Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten des BAG, inzwischen fast nur noch als Mister Corona bekannt. An der Seite von Bundesrat Alain Berset informierte er in Zeiten des Lockdowns über die Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen für die Schweiz.

Zu Beginn der Krise erfolgten diese Informationen mehrheitlich zurückhaltend. Der Gesundheitsminister und Daniel Koch waren damals allerdings keineswegs immer einer Meinung, wie ein neues Buch des Tamedia-Recherchedesks zeigt.

Ende Januar noch hielt Daniel Koch die Maskenpflicht für masslos übertrieben. Am Tag nach dem Lockdown in Wuhan sagte der spätere Covid-19-Delegierte in einem Interview, für Europa bestehe keine oder nur eine sehr geringe Gefahr.

Koch lehnte Hilfe von Epidemologen ab

Epidemologen wie Marcel Salathé oder Christian Althaus warnten sehr früh vor einer unkontrollierbaren Ausbreitung des Coronavirus und boten dem BAG ihr Wissen und ihre Mithilfe an. Daniel Koch lehnte das Angebot ab. Auch im Nachhinein betrachtet sieht Koch das nicht als Fehler. Er habe die Kritik der Wissenschaftler «nicht hilfreich» gefunden, sagte er in einem Interview für das Buch.

Schliesslich war es Alain Berset, der Kochs Beschwichtigungskurs nicht mehr mittrug. Bei einer Krisensitzung mit den Gesundheitsministern der Nachbarstaaten in Rom Ende Februar sei ihm klar geworden, «dass die Situation in Italien ausser Kontrolle geraten ist». In der Schweiz allerdings wurden radikale Massnahmen noch immer zu verhindern versucht.

Entscheid innerhalb von zehn Minuten

Mitte März wurde Covid-19 von der WHO zur Pandemie erklärt. Daniel Koch reiste damals ins Tessin, wo die Regierung bereits den Notstand verhängt hatte. Auch die obligatorischen Schulen im Kanton sollten geschlossen werden – wogegen sich Mister Corona erfolgreich wehrte. Der Bund habe empfohlen, die obligatorischen Schulen offen zu halten, erklärte Koch damals in Bellinzona.

Knapp 24 Stunden lang trug Alain Berset diesen Kurs noch mit. Der Donnerstag, 12. März, war «der Tag, an dem sich die Dinge wirklich änderten», sagte Berset. Er erfuhr spätabends von der Lage in Frankreich. Das Nachbarland hatte soeben die Schliessung aller Schulen verkündet. Nach einer neuen Einschätzung könnten Kinder das Coronavirus häufiger übertragen, als bis dahin bekannt, erklärte Bersets französischer Amtskollege dem Schweizer Gesundheitsminister am Telefon.