Bundesratswahlen: Alain Berset tritt erneut an

Er tritt bei den Bundesratswahlen im Dezember an.

Alain Berset will Bundesrat bleiben.

Alain Berset tritt im Dezember bei den Bundesratswahlen an, wie SRF berichtet. Die Bundesratswahlen finden am 7. Dezember statt. Zuvor wurde über einen möglichen Rücktritt spekuliert. Berset ist seit 2011 im Bundesrat. Er amtiert 2023 als Bundespräsident.

«Es gibt noch so viel zu tun», sagte Alain Berset gegenüber SRF. «Ich habe sehr grosse Dossiers auf dem Tisch und die will ich zu Ende bringen.» Die Aussagen machte er am Swiss Economic Forum.