Die meistgegoogelte Person der Schweiz ist Alain Berset, was dieser aber bis anhin nicht gewusst habe, wie er gegenüber SRF-Redaktor Dominic Dillier im 40-minütigen Interview verrät. Trotz dieser Popularität: Er sei nun halt nicht mehr die unumstrittene Leaderfigur wie zu Anfang der Pandemie, so Dillier.

«Die starke Unterstützung hat mir anfänglich wirklich geholfen», so Berset. «Dass es auch Kritik gibt, ist normal. Wer das nicht verkraftet, sollte nicht in die Politik.» Aber Hand aufs Herz, hakte der SRF-Journalist nach, wie oft er denn genug gehabt habe von der Pandemie. «Ziemlich oft», so Berset. «Spätestens seit dem Sommer.»