In den vergangenen Wochen war die ausbleibende Zusammenarbeit zwischen dem BAG und der Lonza zum Politikum geworden. Mehrere Medien berichteten, dass das Unternehmens dem Bund im April 2020 angeboten hatte, eine eigene Produktionsstrasse zu eröffnen. Lonza-Chef Baehny kündigte zuerst in einem Interview an, möglichst bald mit dem Bundesrat sprechen zu wollen. Berset wiederum bekräftigte seine Gesprächsbereitschaft an einer Pressekonferenz. Wie der «Tages-Anzeiger» nun berichtet, ging es doch über eine Woche, bis es zum Gespräch kam.