Coronavirus - Alain Berset will die Innenräume von Restaurants öffnen

Offene Innenräume in Restaurants, Präsenzunterricht an Universitäten und keine Homeoffice-Pflicht mehr: Diese Lockerungen will Alain Berset am Mittwoch im Gesamtbundesrat thematisieren.

1 / 3 Alain Berset plant weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen. 20min/Simon Glauser Restaurants sollen ihre Gäste bald wieder in Innenräumen und nicht nur auf Terrassen bedienen können. 20min/Simon Glauser An Universitäten soll bald wieder Präsenzunterricht möglich sein. Im Bild die Universität Bern. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Bundesrat Alain Berset will die Innenräume von Restaurants öffnen.

Auch Lockerungen beim Sport und in Freizeiteinrichtungen sind angedacht.

Auf der Tertiärstufe soll es wieder Präsenzunterricht geben und die Homeoffice-Pflicht könnte fallen.

SP-Gesundheitsminister Alain Berset will Ende Mai die Innenräume von Restaurants öffnen, die ein gutes Schutzkonzept vorweisen können, wie der «Blick» schreibt. Der 49-Jährige werde diesen Vorschlag am 12. Mai mit dem Gesamtbundesrat diskutieren und danach eine Befragung der Kantone in die Wege leiten. Ein definitiver Entscheid sei aber erst am 26. Mai zu erwarten, die vollständige Beizenöffnung am 31. Mai.

Zurück in die Normalität

Auch der Präsenzunterricht an Universitäten und Fachhochschulen soll bald wieder möglich sein – sofern diese Covid-Tests durchführen. Die Homeoffice-Pflicht könnte ebenfalls fallen. Der Bundesrat überlege sich zudem, mehr Personen in Läden zu lassen. Auch Lockerungen beim Sport und in Freizeiteinrichtungen seien angedacht, schreibt die Zeitung. Der Bundesrat könnte am Mittwoch zudem entscheiden, ob die Bezugsfrist für Kurzarbeitsentschädigungen von 18 auf 24 Monate ausgeweitet wird.

Für die Lockerungen sieht der Bundesrat ein Drei-Phasen-Modell vor. Bis alle besonders gefährdeten Personen, die eine Impfung wollen, vollständig geimpft sind, läuft die Schutzphase. In dieser sind weitere Öffnungsschritte nicht zu erwarten. Danach folgt die Stabilisierungsphase, in der Lockerungen geplant sind. Auch während dieser Phase sind noch nicht alle Personen geimpft, die das wollen. Am Ende kommt die Normalisierungsphase: Nun sind alle impfwilligen erwachsenen Personen vollständig geimpft und die meisten Corona-Massnahmen sollten wegfallen.

Warnung vor zu frühen Lockerungen

Laut Fabio Regazzi, Präsident des Gewerbeverbands und Mitte-Nationalrat, wird die Gastrobranche gerade als Sündenbock bestraft. Fitnesscenter und Läden seien offen zugänglich, und im öffentlichen Verkehr seien die Menschen sogar «zusammengepfercht», sagt er zur «NZZ». Regazzi fordert darum eine Öffnung der Innenräume von Restaurants ab dem 17. Mai.

«Dazu ist es noch zu früh», sagt Martin Ackermann in der Zeitung. Der Leiter der «Swiss National Covid-19 Science Task Force» warnt: Begegnungen in Innenräumen ohne Masken stellten das grösste Infektionsrisiko überhaupt dar.