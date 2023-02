Junge GLP: Alain Berset will einen Sitz im Luzerner Kantonsrat 

Die Junge GLP hat einen 18-Jährigen auf ihrer Liste für die Kantonsratswahlen, dessen Name geradezu ins Auge springt. Es handelt sich um Alain Berset aus Buchrain. Der junge Kandidat ist im vierten Lehrjahr als Polymechaniker. Ausser seinem Namen hat er keine Verbindung zum gleichnamigen SP-Bundespräsidenten. Als dieser in den Bundesrat gewählt wurde, war Berset aus Luzern sieben Jahre alt. Auch die Namensgebung seiner Eltern hat nichts mit dem Politiker aus Freiburg zu tun. «Zu diesem Vornamen kam ich durch den französischen Schauspieler Alain Delon. Meine Mutter war ein Fan von ihm», sagt der Kantonsratskandidat.

Berset sollte Corona-Massnahmen lockern

Die Reaktionen auf seinen Namen fallen jeweils positiv aus, wenn er neue Leute kennen lernt. «Die meisten interessiert es mit der Zeit aber nicht mehr», sagt Berset. Reaktionen gab es aber zumindest während des Corona-Shutdowns: «Es wurde in meinem Kollegenkreis oft gewitzelt, dass ich endlich die Massnahmen aufheben soll, weil man wieder in den Ausgang gehen will.» Berset glaubt nicht, dass ihm der bekannte Namensvetter für seine Kandidatur in den Kantonsrat Vor- oder Nachteile bringen wird: «Die Jüngeren werden es höchstens lustig oder interessant finden, dass wir denselben Namen haben. Ich denke auch nicht, dass die Schlagzeilen um den Bundesrat mir schaden könnten, weil ich damit ja nichts zu tun habe.»

Sein Transportmittel ist das Velo, selten Ferien mit dem Flieger

Angesteckt mit dem politischen Virus wurde Berset von seiner Mutter Ursula, die für die GLP im Kantonsrat politisiert. «Wenn ich gewählt würde, möchte ich mich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen, weil es nicht mehr so weitergehen kann wie bisher. Die Umwelt liegt mir am Herzen», so Berset weiter. Er geht mit gutem Beispiel voran und benützt etwa ein Velo als Transportmittel. Er ist auch keiner, der öfter in die Ferien fliegt. «Meine Eltern machen das auch nicht und in ihnen habe ich gute Vorbilder.» Eines seiner weiteren Ziele ist es, junge Menschen zu animieren, sich selber aktiv in der Politik zu engagieren, «damit wir die Zukunft selber gestalten können».